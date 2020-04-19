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11:36 19.04.2020

Свыше 6 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, общее число диагнозов достигло 42,8 тыс.

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Свыше 6 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, общее число диагнозов достигло 42,8 тыс.

Более 6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки, из них 3,5 тыс. - в Москве, общее число зарегистрированных диагнозов в стране за все время превысило 42,8 тыс., сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 тыс. 60 в 78 регионах. Из них почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в воскресенье.

Отмечается, что 3 тыс. 570 диагнозов поставлено за сутки в Москве. Таким образом, общее число заболевших в столице составляет 24 тыс. 324 человек. В Московской области выявлено 709 новых случаев заболевания, в Нижегородской области - 129, в Санкт-Петербурге - 114.

Еще 68 случаев зафиксировано в Архангельской области, 60 - в Мордовии, 58 - в Тульской области, 48 - в Краснодарском крае, по 44 - в Чечне и Оренбургской области, 43 - в Марий Эл, по 42 - в Рязанской, Тюменской областях и Ингушетии, 41 - в Якутии, 39 - в Кировской области, 38 - в Хабаровском крае, 37 - в Калужской области, по 35 - в Дагестане и Ростовской области, по 33 - в Тверской и Мурманской области, 31 - в Татарстане, 29 - в Ленинградской области и Чувашии, 28 - в Пермском крае, 27 - во Владимирской области, по 26 - в Воронежской, Курской областях и Северной Осетии.

По 24 новых случая в Астраханской области и Красноярском крае, по 23 - в Брянской области и Ставропольском крае, по 22 - в Тамбовской и Новосибирской областях, Кабардино-Балкарии, Хакассии, 21 - в Смоленской области, 20 - в Липецкой области, 19 - в Ивановской области, 18 - в Новгородской области, 17 - в Карачаево-Черкессии, 16 - в Саратовской области, по 15 - в Самарской и Свердловской областях, по 14 - в Волгоградской области и Ханты-Мансийском АО, по 13 в Костромской, Орловской областях и Пермском крае, 12 - в Ярославской области, по 11 - в Калининградской и Ульяновской областях, 10 - в Ямало-Ненецком АО.

По девять заболевших в Белгородской, Кемеровской областях и Алтайском крае. По семь - в Вологодской, Челябинской областях, Коми, Адыгее и Калмыкии. По пять - в Томской области и Камчатском крае. По четыре новых диагноза поставлено в Карелии, Удмуртии и Тыве. Три диагноза в Бурятии, по два - в Псковской, Омской, Амурской областях и Крыму. Наконец, по одному новому случаю зарегистрировано в Иркутской и Магаданской областях, Забайкальском крае, Еврейской АО и городе Севастополе.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 42 тыс. 853 случая (+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении штаба.

Теги: #рф #коронавирус
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