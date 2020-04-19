В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 67

В Харьковской области по состоянию на утро воскресенья, 19 апреля, лабораторно подтверждено 67 случаев COVID-19, причем за минувшие сутки был зарегистрирован только 1 новый случай, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки в области лабораторно подтверджен лишь один случай заболевания COVID-19 – у жительницы Харьковского района", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

По состоянию на утро воскресенья Харьковский областной лабораторный центр провел 509 ПЦР-тестов пациентам с пневмонией, еще 17 образцов - исследуется.

В общей сложности на утро субботы в Харьковской области зарегистрировано 179 подозрений на COVID-19 (в том числе 20 - за минувшие сутки). Из них 67 случаев - подтверждено, 39 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки.

Из 67 заболевших 2 человека выздоровели, одна женщина умерла.

Большинство заболевших - женщины (38 человека). Больше всего случаев заболеваний зарегистрировано в возрастных группах от 21 до 40 лет (21 человек) и от 41 до 60 (28 человек). Меньше всего - в возрастной группе до 20 лет (4 случая). Еще 14 заболевших относятся к возрастной группе от 61 до 80 лет.

Из 64 болеющих 25 человек находятся на самоизоляции, 39 - госпитализированы.

С подозрением на COVID-19 госпитализирован 61 человек. 12 находятся на самоизоляции.