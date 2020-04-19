В Киевской области за сутки от коронавируса умерли еще 2 человека

В Киевской области подтверждено 304 случая заболевания коронавирусом, из них 11 летальных, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации (ОГА).

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 19 апреля официально подтверждено 304 случаев заболевания коронавирусом За сутки лабораторно подтверждено 24 новых случаев коронавирусной болезни", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что за время пандемии умерло - 11 человек: 6 случаев - Киево-Святошинский район, 1 случай - Макаровский район, 1 случай - г.Белая Церковь, 1 случай - г.Фастов, 1 случай - г.Васильков, 1 случай - Ставищенский район.

"За сутки зафиксировано два смертельных случая",- добавили в ОГА.

В то же время выздоровели от коронавируса в области 22 человека.

На стационарном лечении находятся 85 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 219 человек.

За последние сутки в Киевский областной лабораторный центр поступило 71 сообщение о подозрении на COVID-19. Установлено медицинское наблюдение за 2660 контактными лицами.