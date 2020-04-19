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10:50 19.04.2020

В ВСУ за сутки зафиксировано 3 новых случаев COVID-19

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В ВСУ за сутки зафиксировано 3 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 19 апреля подтверждено 32 случая инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 19 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 32 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, на изоляции (в том числе самоизоляция) - 300 человек, количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 46 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больные находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Винница - 1 военнослужащий, Черновицкий госпиталь - 1 военнослужащий, гражданская больница в Львовской области - служащий ВСУ)", - говорится в сообщении.

Медики отметили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Как сообщалось, 6 апреля сотрудница одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания Covid-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

16 апреля во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины, сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

Теги: #всу #коронавирус
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