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10:50 19.04.2020

За минувшие сутки во Львовской области два человека скончались от коронавируса

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За минувшие сутки во Львовской области два человека скончались от коронавируса

Два человека скончались за минувшие сутки от коронавируса во Львовской области, таким образом общее количество умерших от COVID-19 в области достигло десяти человек, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По данным пресс-службы, минувшей ночью скончались 81-летний мужчина, которого изначально госпитализировали с пневмонией. 15 апреля у него диагностировали коронавирус и перевели в областную инфекционную больницу. У пациента также была ишемическая болезнь сердца.

Также скончалась 60-летняя женщина, у которой коронавирус диагностировали 5 апреля. Ее госпитализировали в центр легочного здоровья в двухсторонней пневмонией, а потом перевели в инфекционную больницу. У пациентки также были сопутствующие заболевания, в частности, гипотиреоз.

Всего во Львовской области зафиксированы 245 случаев заболевания коронавирусом, 10 пациентов умерли, 11 выздоровели. В инфекционной больнице находятся 89 пациентов, из них 13 в тяжелом состоянии.

Теги: #коронавирус #львовская_область
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