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10:40 19.04.2020

В Киеве подтвердили еще 31 случай COVID-19, среди них – у 4 медиков

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В Киеве подтвердили еще 31 случай COVID-19, среди них – у 4 медиков

В Киеве количество жителей, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 31 человека, один случай – летальный, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 31 человека. Из них - 4 медиков. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал мэр столицы на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он сообщил, что заболели: 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, девочка 10 лет, а также 11 мужчин от 26 до 77 лет и мальчик 13 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Берегите себя и своих близких! Мы все преодолеем" - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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