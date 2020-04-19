События

10:47 19.04.2020

В чернобыльской зоне основные усилия спасателей направлены на локализацию 4 очагов пожаров

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В чернобыльской зоне основные усилия спасателей направлены на локализацию 4 очагов пожаров

Состоянием на утро воскресенья, 19 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения спасатели продолжают тушение поаров на территории 5 лесничеств, основные усилия направлены на локализацию 4 очагов, сообщили в ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с.Корогод, с.Рассоха, с.Кривая Гора и с.Рудьки - с.Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках пройденных огнем", – сказано в сообщении.

По информации спасателей, для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 дорогоукладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 320 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 723 человека и 154 единицы техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 112 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 18 апреля осуществлено 208 сбросов - 416 т воды).

Теги: #зона_отчуждения #сводка #пожар
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