В Украине зафиксировано 343 новых случая инфицирования COVID-19, всего 5449 заболевших, из них 141 летальный

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 343 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество достигло 5449 случаев болезни COVID-19, из них 141 летальный, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"По состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая", – сказано в сообщении министерства на Фейсбук в воскресенье утром, со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

По информации ЦОЗ коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 330 случаев; Волынская - 150; Днепропетровская - 110; Донецкая - 16; Житомирская - 211; Закарпатская - 182; Запорожская - 131; Ивано-Франковская - 480; Кировоградская - 245; г.Киев - 801; Киевская область - 304; Львовская - 245; Луганская - 24; Николаевская - 37; Одесская - 112; Полтавская - 61; Ровенская - 308; Сумская - 83; Тернопольская - 390; Харьковская - 67; Херсонская - 63; Хмельницкая - 47; Черновицкая - 889; Черкасская - 151; Черниговская - 12.

В Минздраве отметили, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и г.Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией ЦОЗ, а также областными лабораториями.

"По состоянию на утро 19 апреля 2020 в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17368 сообщений о подозрении на COVID-19", – сказано в сообщении.