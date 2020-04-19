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09:54 19.04.2020

В ночь на воскресенье зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина во время богослужений в храмах Украины, составлены админпротоколы, открыто дело

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В ночь на воскресенье зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина во время богослужений в храмах Украины, составлены админпротоколы, открыто дело

Праздничные пасхальные богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлены три админпротокола, открыто одно уголовное производство, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"На территории государства 18-19 апреля прошли мероприятия по случаю празднования Пасхи. Всего праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства… Богослужение в большинстве храмах государства прошли без нарушений. Вместе с тем зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина", – сказано в сообщении на странице Нацполиции в Фейсбук.

По информации ведомства, публичную безопасность и порядок обеспечивали 26,5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. "Усилия правоохранителей прежде всего были направлены на проведение профилактической работы по неукоснительного соблюдения всех карантинных ограничений", – отметил Клименко.

По его словам, участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан.

"И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантина. Однако в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей", – подчеркнул Клименко.

Полицейские составили три административных протокола и открыли одно уголовное производство. "Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме", - сообщил глава Нацполиции.

Теги: #богослужения #полиция #пасха
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