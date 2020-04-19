Шмыгаль поздравил украинцев с Пасхой: Украина преодолеет все вызовы, которые стоят сейчас перед нами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил всех украинцев с праздником Пасхи.

"Христос воскрес! Воистину воскрес! Так мы, украинцы, уже сотни лет здороваемся друг с другом в этот светлый день Воскресения Христова. Так мы здороваемся и сегодня", – говорится в видеообращении премьера в Фейсбук.

"Пандемия оставила нас дома, однако точно не лишила праздника Пасхи. Пасха – это праздник победы жизни над смертью. Это праздник света и надежды. Именно в этом мы сегодня нуждаемся как никогда!", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства поблагодарил всех "кому каждый день приходится рисковать своей жизнью и здоровьем ради нас".

"Это наши медики, которые спасают жизни. Это наши военные, которые обороняют Украину. Это наши пожарные и спасатели, которые всегда приходят к нам на помощь. Я также благодарю учителей, которые смогли быстро адаптироваться к новым условиям ради наших детей. Родителям, которые проявляют терпение. Предпринимателям, которые берегут рабочие места. И конечно благодарность всем украинцам, которые сегодня остаются дома. Все вместе мы делаем нашу страну лучше и сильнее", – отметил Шмыгаль.

"Я верю в то, что Украина преодолеет все вызовы, которые стоят сейчас перед нами. Я бы очень хотел, чтобы в этот день каждая украинская семья чувствовала тепло, уют, радость и уверенность в будущем. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и благодати. Христос Воскрес!", – пожелал украинцам премьер.