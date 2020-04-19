Разумков поздравил украинцев с Пасхой и пожелал не терять веры в скорое возвращение жизни "в привычном темпе"

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Пасхой.

"Искренне поздравляю всех с праздником Христова Воскресения! В этот светлый день желаю вам крепкого здоровья, душевного равновесия и покоя. Пусть в ваших домах царит мир, уют и согласие, а Воскресение Христово принесет надежду и любовь", – написал Разумков на своей странице в Фейсбук.

Он подчеркнул, что необхеодимо беречь себя и своих близких.

"Помните, что сегодня все зависит от ответственного поведения каждого из нас. Поддерживайте друг друга, дарите внимание и заботу и не теряйте веры в то, что совсем скоро наша жизнь вернется к привычному темпу, снова наполнится яркими событиями и теплыми встречами", – отметил глава Рады.

"Желаю вам гармонии, радости и только хороших новостей. Пусть ваша жизнь будет полна благополучия, приветливых улыбок, света и положительных эмоций. С праздником! Христос Воскрес!", – пожелал украинцам Разумков.