События

07:58 19.04.2020

Кличко поздравил украинцев с Пасхой: Мы все преодолеем

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Кличко поздравил украинцев с Пасхой: Мы все преодолеем

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил всех украинцев с праздником Пасхи.

"Друзья! В этом году Пасха будет не такой, как всегда ... Это будет праздник в узком семейном кругу. Только с самыми близкими людьми. Потому что так - безопасно и так сегодня правильно. Проведите светлый праздник Воскресения Господня с семьей дома. Вера - она всегда с нами. Где бы мы ни были. А благочестие - в поступках, добрых делах и светлых мыслях", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Столичный градоначальник пожелал украинцам мира.

"Я желаю вам мира и душевного покоя! Мы все преодолеем! Берегите себя и своих родных! Христос Воскрес! Добро всегда побеждает!", – пожелал Кличко.

Теги: #киев #кличко #пасха
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