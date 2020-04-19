События

07:35 19.04.2020

За минувшие сутки трое украинских военнослужащих ранены на Донбассе

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За минувшие сутки трое украинских военнослужащих ранены на Донбассе

За прошедшие сутки на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранение в результате пяти обстрелов со стороны боевиков, которые применяли запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибров, а также вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов вчера трое наших героев получили ранения", – сказано в утренней сводке штаба в Фейсбук в воскресенье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", зафиксировано четыре обстрела: из минометов калибра 120-мм и 82-мм боевики выпустили 11 мин вблизи Луганского, возле Майского украинские позиции были обстреляны из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского зафиксировано применение гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вечером - вооружения боевых машин пехоты.

На Приазовье боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра в районе Лебединского.

По информации штаба, украинские военнослужащие огнем из штатного вооружения подавили вражескую активность. "В случае повторения подобных провокаций украинские защитники всегда готовы предоставить захватчикам адекватную и неотвратимую ответ", – сказано в сводке.

По данным украинской разведки, 18 апреля ранение получил как минимум один боевик.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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