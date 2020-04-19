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07:18 19.04.2020

Киевская ОГА передала продпомощь для спасателей в зоне отчуждения

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Киевская ОГА передала продпомощь для спасателей в зоне отчуждения

Киевская областная государственная администрация организовала сбор и передачу для спасателей, которые задействованы в ликвидации пожара в зоне отчуждения, более 8 тыс. тонн продуктовой помощи.

"В течение почти двух недель спасатели продолжают борьбу с огнем в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Такое длительное противостояние огненной стихии требует помощи пожарным всех неравнодушных. В субботу, 18 апреля, Киевская областная государственная администрация организовала сбор и доставку более 8 тыс. тонн продуктов питания для сотрудников ГСЧС", – сообщила на своей странице в Фейсбук Киевская ОГА.

Сбор и доставку необходимых продуктов питания организовали глава Киевской ОГА Василий Володин и команда облгосадминистрации при активной поддержке неравнодушных жителей области. Вклад в помощь пожарным сделали Киевский рынок "Столичный", Яготинский маслозавод, ГК "Нива Переяславщины" и другие компании и люди.

"Только сегодня участие в тушении лесных пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств было задействовано более 700 спасателей. Они работают в очень тяжелых условиях и препятствуют огненной стихии. От них зависит когда мы сможем вздохнуть полной грудью. И обеспечить этим героическим людям должное питание - самое малое, что мы можем сделать. Я благодарю всех, кто принял участие в сборе помощи, и надеюсь, что скоро спасатели смогут вернуться по домам к своим родным и близким", - отметил Володин.

Теги: #зона_отчуждения #помощь #продукты #спасатели
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