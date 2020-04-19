В Хмельницкой области зафиксировано 48 случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 летальных

Состоянием на вечер субботы, 18 апреля, в Хмельницкой области лабораторно подтверждено 48 случаев инфицирования COVID-19, из них два летальных и 5 выздоровевших, сообщили в Хмельницкой областной государственной администрации.

Согласно информации Хмельницкой ОГА, обнародованной в Фейсбук, по состоянию на 18:00 18 апреля в области 48 лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19. Из них 5 выздоровели, 2 летальных случая, 1 на контроле Черновицкого лабораторного центра.

"Уважаемые жители области! Обращаем ваше внимание на то, что последние 2 случая подтверждены у женщин, которые являются монахинями Головчинецкого монастыря (Летичевский район). В связи с этим в очередной раз просим вас воздержаться от посещения богослужений на Пасху. Оставайтесь дома, не подвергайте опасности себя и своих родных! Помогите предотвратить распространение коронавирусной инфекции в области!", – обратились чиновники к жителям области.