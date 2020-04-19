Харьковская полиция открыла дело по рынкам, продолжавшим работать вопреки ограничениям

В субботу в Харькове продолжали работать рынки и торговые площадки, несмотря на ограничения, введенные Кабминетом министров и Главным санврачом Украины.

"Вопреки требованиям постановления Кабинета Министров Украины и постановления Главного государственного санитарного врача Украины по состоянию на 11:00 18 апреля продолжали работать 31 рынок и торговые площадки в Харькове. В ходе проверок нарушения выявлены почти во всех районах города", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области открыло уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Создана следственная группа из следователей отдела по расследованию преступлений общеуголовной направленности СУ ГУ НП в Харьковской области и следователей СУ ГУ НП в Харьковской области. Проводятся первоочередные следственные действия.