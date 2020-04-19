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03:38 19.04.2020

В Херсонской области лабораторно подтверждено 63 случая инфицирования коронавирусом, один больной умер

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В Херсонской области лабораторно подтверждено 63 случая инфицирования коронавирусом, один больной умер

В Херсонской области состоянием на вечер субботы, 18 апреля, 63 лабораторно подтвержденных случая на коронавирус, 6 человек полностью выздоровели, один летальный случай, сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

"За последние сутки выявлено 7 новых случаев. Все они контактировали с ранее выявленными больными COVID-19", – написал чиновник на своей странице в Фейсбук.

По его словам, инфицированными являются 2 женщины медработницы из г.Алешки - 58 и 48 лет. "Состояние больных удовлетворительное, подключение к аппаратам ИВЛ не нуждаются, находятся на самоизоляции. За ними установлен постоянный медико-санитарный надзор", – уточнил Гусев.

Кроме того, из г.Алешки названы еще 4 человека: 24-летняя девушка; женщины 39 и 64 лет; 57-летний мужчина. Женщины находятся в удовлетворительном состоянии на самоизоляции. За ними установлен постоянный медико-санитарный надзор. "Мужчина находится в больнице, его состояние удовлетворительное, подключение к аппарату ИВЛ не нуждается", – подчеркнул чиновник.

Кроме того, инфицирован 58-летний мужчина из с.Левые Солонцы.

Гусев также напомнил, что на Пасхальные праздники в области будут введены дополнительные ограничительные меры. "От сего дня и до 6.00 21 апреля на въездах в г.Алешки, с.Малые Копани и с.Левые Солонцы будут установлены карантинные блокпосты", – написал он.

Теги: #херсонская_область #ситуация #коронавирус
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