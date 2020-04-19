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01:48 19.04.2020

В Ровенской области за субботу подтверждено 15 новых случаев инфицирования COVID-19, всего 314 человек

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В Ровенской области за субботу подтверждено 15 новых случаев инфицирования COVID-19, всего 314 человек

В Ровенской области состоянием на вечер субботы, 18 апреля, подтверждено 314 человек заболевших коронавирусом, 15 из которых за последние сутки, сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер субботы, 18 апреля в Ровенской области подтверждено 15 новых случаев заболевания COVID-19… Таким образом, на Ровенщине уже зарегистрировано 314 случаев заболевания COVID-19", – написал он на своей странице в Фейсбук.

Коваль уточнил, что из новозараженных: из г.Ривне – 10, из них пятеро - медики Ровенской областной больницы (младший и средний персонал); с.Зирне (Березновского района) - 1; г.Здолбунов - 1; с.Стебливка (Здолбуновский район) - 1; смтМизоч (Здолбуновский район) - 1; г.Дубровица - 1.

"Это лица в возрасте от 23 до 70 лет", – подчеркнул глава ОГА.

"Есть и хорошие новости. В Сарненской ЦРБ выздоровели еще 5 человек. Повторные ПЦР-тесты COVID-19 в организме пациентов не обнаружили. Таким образом, на Ровенщине имеем 9 летальных случаев и 21, которые выздоровели от коронавируса", – резюмировал Коваль

Теги: #коронавирус #ровенская #ситуация
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