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01:23 19.04.2020

Пекин должен понести ответственность, если преднамеренно скрывал факты о коронавирусе – Трамп

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Пекин должен понести ответственность, если преднамеренно скрывал факты о коронавирусе – Трамп

Китай должен будет понести ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19, заявил президент США Дональд Трамп.

"Если они преднамеренно скрывали, то да, должны быть последствия", - сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно. "Ошибки случаются", - заявил президент США.

В последние дни Трамп регулярно говорит о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, распространившемся по всему миру из китайского города Ухань.

Теги: #коронавирус #трамп #китай
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