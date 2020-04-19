В Черкасской области зарегистрирован 141 лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом

Состоянием на вечер субботы, 18 апреля, в Черкасской области лабораторно подтвержден 141 случай инфицирования коронавирусом, выздоровело 42 человека, сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар.

"Всего на Черкасщине 141 лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавируса. За сутки обнаружили 1 положительный результат из Черкасского района", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Боднар также отметил, что с начала карантина черкасские лаборанты провели 3034 ПЦР-тестов. "Средний показатель в Украине - 1125 тестов на 1 млн человек. Охват целевых групп позволяет нам выявлять инфицирование на ранних стадиях, что способствует более быстрому выздоровлению", – подчеркнул глава ОГА.

Чиновник добавил, что 30 человек лечатся стационарно в медицинских учреждениях области, на амбулаторном лечении - 67 черкащан. В области выздоровело 42 человека.