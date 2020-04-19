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00:28 19.04.2020

Огонь в Житомирской области уничтожил 39 зданий, спасены 45 строений

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Огонь в Житомирской области уничтожил 39 зданий, спасены 45 строений

В отселенных населенных пунктах Житомирщины спасателями и сотрудниками лесных хозяйств спасены 45 зданий, сгорело 39, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины. Как сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбук, огнем уничтожено 39 зданий в с.Острова, с.Личманы, с.Средняя Рудня, с.Нижняя Рудня и с.Верхняя Рудня, некоторые из которых самовольно использовались населением как дачные участки. Спасены 45 зданий. Силами ГСЧС совместно с лесными хозяйствами не допущено уничтожение зданий и сооружений в 6 населенных пунктах: с.Первомайское, с.Выступовичи, с.Рудня, с.Девошин, с.Слобода и с.Ясинец. В ведомстве добавили, что в Зоне отчуждения основные усилия пожарных направлены на локализацию 4 очагов (с.Корогод, с.Буда, с.Розсоха и с.Кривая Гора) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах пройденных огнем.

Теги: #житомирская #здания #пожар
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Интерфакс-Украина
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