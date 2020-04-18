События

23:55 18.04.2020

Во Франции умерло свыше 19 тыс. человек с заражением COVID-19

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Во Франции умерло свыше 19 тыс. человек с заражением COVID-19

Эпидемия коронавируса унесла, как минимум, 19 323 жизни во Франции с начала марта, в том числе 642 человека умерли за минувшие сутки, сообщило в субботу французское министерство здравоохранения.

При этом в коммюнике отмечается, что четвертый день подряд число госпитализаций инфицированных COVID-19 слегка уменьшается.

В целом в настоящее время в больницах находятся 30 639 пациентов с заражением коронавирусом. Это на 551 меньше по сравнению с пятницей, уточняет Минздрав.

В реанимационные отделения помещены 5833 тяжелобольных. За последние сутки добавились 206 новых пациентов. В течение 10 дней продолжается некоторое снижение поступлений в реанимационные отделения.

"Снижение потребности в материалах и человеческих ресурсах в реанимационных отделениях подтверждается, но мы по-прежнему остаемся на чрезвычайном уровне (числа больных - ИФ), значительно превышающем обычный максимум в реанимационных отделениях во Франции, который до начала эпидемии составлял около 5 тыс. койко-мест", - говорится в коммюнике Минздрава Франции.

Теги: #коронавирус #франция #ситуация
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