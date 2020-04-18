Двое украинских военных ранены на Донбассе вечером в субботу

Вечером в субботу, 18 апреля, вследствие обстрела со стороны боевиков, ранение получили двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вечером перед Пасхой российские захватчики в который раз цинично совершили обстрел позиций Объединенных сил. Так, на Луганском направлении вследствие огня из вооружения боевой машины пехоты двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения", – сообщил пресс-центр штаба в Фейсбук.

Пострадавшие военные эвакуационной техникой оперативно были доставлены в военно-медицинское учреждение, где им предоставлена надлежащая медицинская помощь. "Состояние их здоровья - удовлетворительное", – добавили в штабе.

В штабе отметили, что целенаправленное нарушение боевиками режима прекращения огня накануне большого христианского праздника еще раз подтверждает "аморальное и бездуховную сущность российских оккупантов".

По информации украинских военных, был открыт ответный огонь, потери противника уточняются.