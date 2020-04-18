Спасателей, ликвидирующих пожар в Житомирской области, усилят коллегами из Ивано-Франковщины и Тернопольщины

В ночь на воскресенье спасателей Житомирской области, которые тушат лесные пожары на территории 4 лесных хозяйств в Овручском районе, усилят подразделения из Ивано-Франковщины и Тернопольщины, сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.

Согласно информации ведомства, в Житомирскую область направлены 31 специальный автомобиль и 125 человек личного состава от областных подразделений ГСЧС; пожарный поезд с южной железной дороги, с помощью которого заправляются пожарные автомобили; 3 самолета для сбросов воды и вертолеты для разведки.

"Сегодня ночью к нам прибудут подразделения коллег Ивано-Франковской и Тернопольской областей 12 автомобилей и 60 человек личного состава", – сказано в сообщении.