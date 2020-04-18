События

21:53 18.04.2020

Полиция задержала двух молодых людей по подозрению в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень

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Полиция задержала двух молодых людей по подозрению в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень

Правоохранители в субботу задержали двух молодых людей, которых сняли на видео в районе возгорания травы на берегу р.Ирпень, сообщили в Нацполиции.

По информации ведомства, сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно установили лиц, которые были зафиксированы на видео. Двух нарушителей доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи.

"Это - 28 и 29-летние жители Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства - мотороллеры, на которых они передвигались. Решается вопрос об объявлении подозрения молодым людям", – сказано в сообщении.

Арестованным грозит уголовная ответственность в соответствии со ст.245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) УК Украины - штраф от 5,4 до 9 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Теги: #киевская #подозреваемые #пожар
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