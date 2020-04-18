S&P подтвердило рейтинги "B-" ДТЭК ВИЭ со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента ДТЭК ВИЭ (DTEK Renewables) и ее еврооблигаций в евро на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

"Прогноз "стабильный" отражает наши ожидания того, что ДТЭК ВИЭ сохранит достаточную ликвидность, не будет подвержена влиянию серийных дефолтов ее "сестринской" компании "ДТЭК Энерго" и реализуют свои проекты развития к 2021 году, если поправки в закон о рынке электрической энергии будут благоприятными", - говорится в сообщении агентства.

S&P указывает, что в Украине сейчас рассматривают правки в этот закон, которые могут привести к снижению "зеленых" тарифов для ДТЭК ВИЭ и сократить время для завершения новых проектов, что может повлиять на амбициозные планы капитальных затрат компании и увеличить волатильность в кредитных показателях. В релизе говорится, что запланированное до конца 2021 года увеличение мощностей с нынешних 950 МВт до 1,5 ГВт может быть растянуто и на 2022 год.

"Хотя мы считаем, что в последние кварталы условия для бизнеса в Украине стабилизировались, влияние мер, связанных с COVID-19, на спрос на энергию, платежную дисциплину и государственное регулирование в энергетике неясны", - добавило агентство.

В то же время оно указало на достаточную ликвидность ДТЭК ВИЭ, подкрепленную первым выпуском "зеленых" облигаций в 2019 году. По оценкам S&P, отношение средств компании от операционной деятельности (FFO) к долгу останется выше 12%, а долга к EBITDA приблизится к 4-м с 2020 года, если проект правок в закон о рынке э/э будет утвержден в предложенном виде.

Агентство допускает, что вызовы COVID-19 могут сместить приоритеты правительства и политиков с климатической повестки дня на доступность энергии для конечных потребителей и еще больше ужесточить ситуацию с ликвидностью потребителей.

S&P также отмечает, что на ДТЭК ВИЭ в настоящее время не влияет недавно заявленная реструктуризация долга "ДТЭК Энерго". "Мы полагаем, что компания является операционно и финансово автономным субъектом с достаточной ликвидностью после размещения облигаций в 2019 году, без каких-либо положений о перекрестном дефолте с "сестринской" компанией, поэтому мы не предполагаем какого-либо обобщенного дефолта группы", - говорится в сообщении.

Агентство также считает, что стратегия DTEK B.V. для ДТЭК ВИЭ заключается в том, чтобы сосредоточиться на капвложениях для роста и избегать крупных дивидендов или кредитов связанным лицам.

S&P напоминает, что ДТЭК ВИЭ является дочерней компанией материнской компании DTEK B.V., крупнейшей в Украине вертикально интегрированной электрогенерирующей компании, с EBITDA на уровне EUR1,26 млрд в 2018 году.