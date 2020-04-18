События

21:33 18.04.2020

В Молдове закрывают на полный карантин село, где выявили сразу 39 случаев заражения COVID-19

2 мин читать
В Молдове закрывают на полный карантин село, где выявили сразу 39 случаев заражения COVID-19

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что еще один населенный пункт - шестой по счету в стране - будет закрыт на полный карантин.

"В стране появился, к сожалению, потенциально новый очаг заражения - село Брынзень Единецкого района, где сегодня выявлено сразу 39 инфицированных людей. В связи с этим обратился к министерству внутренних дел и министерству обороны с призывом принять меры для закрытия этого населенного пункта на карантин", - сообщил Додон в субботу вечером после ежедневного заседания "кризисного центра".

По его словам, на заседании отмечалось, что за последние сутки проведено 726 тестов и выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

"Всего в Республике Молдова 2282 человека заражено COVID-19 по итогам проведения более 11 тысяч тестов. В то же время излечился 391 человек, и это благодаря невероятным усилиям наших врачей", - подчеркнул президент.

Согласно данным, опубликованным на сайте министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, среди заразившихся коронавирусом в Молдове - 585 медицинских работников: 200 медсестер, 155 врачей, 43 фельдшера, 176 человек вспомогательного персонала, 11 фармацевтов. Из них 47 человек вылечилось, четверо - скончались.

За последние сутки в Молдове от коронавируса скончалось два человека, общее количество жертв составляет 57 человек.

В Приднестровском регионе инфицированы 246 человек, из них 11 вылечились, 10 - скончались.

Как уже сообщал "Интерфакс", в связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, пять населенных пунктов - три города и два крупных села - заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.

Теги: #карантин #село #молдова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:15 18.04.2020
В Офисе президента обсудили ускорение выполнения решения о закрытии рынков, поскольку в четырех регионах они частично продолжают работать

В Офисе президента обсудили ускорение выполнения решения о закрытии рынков, поскольку в четырех регионах они частично продолжают работать

20:27 18.04.2020
МВФ одобрил выделение $235 млн Молдове на борьбу с COVID-19

МВФ одобрил выделение $235 млн Молдове на борьбу с COVID-19

21:44 17.04.2020
Зеленский допускает смягчение карантинных мер в Украине после 24 апреля, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться

Зеленский допускает смягчение карантинных мер в Украине после 24 апреля, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться

20:48 17.04.2020
Говорить о выходе из карантина преждевременно – главный санврач

Говорить о выходе из карантина преждевременно – главный санврач

14:22 17.04.2020
"Киевстар" констатирует увеличение спроса на подключение сервисов для удаленного офиса Microsoft Office 365 и StarTeams в 20 раз

"Киевстар" констатирует увеличение спроса на подключение сервисов для удаленного офиса Microsoft Office 365 и StarTeams в 20 раз

12:34 17.04.2020
Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 19 апреля - Кличко

Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 19 апреля - Кличко

12:27 17.04.2020
Доступ к городским кладбищам в Киеве ограничивается с 18 апреля – мэр

Доступ к городским кладбищам в Киеве ограничивается с 18 апреля – мэр

11:57 17.04.2020
Арендаторы "на карантине" могут договариваться о снижении или отмене арендной платы - ТПП

Арендаторы "на карантине" могут договариваться о снижении или отмене арендной платы - ТПП

20:24 16.04.2020
В Харьковской области органам местного самоуправления рекомендуют закрыть все рынки до окончания карантина

В Харьковской области органам местного самоуправления рекомендуют закрыть все рынки до окончания карантина

20:09 16.04.2020
В Одесской области подтверждено еще 20 случаев Covid-19, из них 12 в Подольске

В Одесской области подтверждено еще 20 случаев Covid-19, из них 12 в Подольске

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еще у трех пограничников подтверждено заболевание COVID-19 – Госпогранслужба Украины

Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет Украины 2020 года

Пожары в Киевской и в Житомирской областях, по мнению экспертов, носят характер умышленных поджогов - замминистра Геращенко

За последние два дня больше всего заражений коронавирусом, что может быть связано с католической Пасхой – совещание у Зеленского

Со следующей недели начнется покрытие долгов по зарплате медикам, возникших в некоторых регионах – совещание у Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

К обеспечению правопорядка во время Пасхальных праздников будут привлечены более 1,7 тыс. правоохранителей

Полиция задержала двух молодых людей по подозрению в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень

S&P подтвердило рейтинги "B-" ДТЭК ВИЭ со стабильным прогнозом

В субботу в Житомирской области локализируют четыре небольшие очаги возгорания – глава ОГА на совещании в Офисе президента

Глава ОП отмечает важность координации вертикали госадминистраций и Нацполиции для безопасного и спокойного празднования Пасхи

Правоохранители Киева заступили на дежурство у культовых сооружений столицы – МВД

Губернатор Нью-Йорка заявляет о снижении числа смертей от коронавируса

В Житомирской и Киевской областях пожары тушат более 1,8 тыс. спасателей и почти 300 единиц спецтехники

Больницы Закарпатья получили гуманитарный груз медсредств от Венгрии

В зоне отчуждения прошла очередная ротация личного состава по ликвидации пожара

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА