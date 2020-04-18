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21:15 18.04.2020

В Офисе президента обсудили ускорение выполнения решения о закрытии рынков, поскольку в четырех регионах они частично продолжают работать

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В Офисе президента обсудили ускорение выполнения решения о закрытии рынков, поскольку в четырех регионах они частично продолжают работать

В Офисе президента Украины обсудили ускорение выполнения решения о закрытии рынков, поскольку в ряде регионов страны некоторые частично продолжают работать.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского руководитель ОП Андрей Ермак провел в субботу совещание по борьбе с пожарами на территории Житомирской и Киевской областей и обеспечению выполнения требований карантина во время празднования Пасхи.

"Отдельно участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать", - сообщает пресс-служба главы государства.

Теги: #карантин #закрытие #рынки
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