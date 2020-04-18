В субботу в Житомирской области локализируют четыре небольшие очаги возгорания – глава ОГА на совещании в Офисе президента

В субботу в Житомирской области ведется работа по локализации четырех небольших очагов возгорания в результате лесных пожаров, указа глава облгосадминистрации Виталий Бунечко на совещании в Офисе президента Украины.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского руководитель ОП Андрей Ермак провел в субботу совещание по борьбе с пожарами на территории Житомирской и Киевской областей и обеспечению выполнения требований карантина во время празднования Пасхи. Глава Житомирской ОГА присоединился к совещанию с помощью видеосвязи сразу после облета на вертолете территории лесного пожара и доложил о текущей ситуации.

"Как сообщил глава ОГА, наиболее эффективно помогает обуздать пламя авиационная техника – самолеты, вертолеты и беспилотники Национальной гвардии. В случае необходимости к тушению пожаров будет дополнительно привлечено несколько самолетов", - сообщает пресс-служба главы государства.

Продолжается посменная работа сил ГСЧС, Национальной гвардии, работников лесхозов, государственных администраций и органов местного самоуправления.