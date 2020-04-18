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20:41 18.04.2020

Правоохранители Киева заступили на дежурство у культовых сооружений столицы – МВД

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Правоохранители Киева заступили на дежурство у культовых сооружений столицы – МВД

Правоохранители Киева заступили на дежурство у культовых сооружений столицы, прошли необходимые инструктажи по возможно возникнувшим ситуациям, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Полиция Киева уже заступила на дежурство у культовых сооружений столицы. Сегодня они несут службу вместе с Национальной гвардией Украины и Муниципальной охраной", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук в субботу.

В ведомстве также проинформировали, что все правоохранители прошли необходимые инструктажи и "готовы к любым вызовам".

"Ребята, желаем удачного дежурства. В очередной раз призываем граждан оставаться дома", – добавили в МВД.

Теги: #киев #полиция #пасха
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