МВФ одобрил выделение $235 млн Молдове на борьбу с COVID-19

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) 17 апреля утвердил чрезвычайную помощь Молдове в размере $235 млн для борьбы с пандемией COVID-19, в частности, для поддержки платежного баланса и системы здравоохранения.

Как говорится в сообщении Фонда на его сайте, SDR57,5 млн (около $78,4 млн, 33,3% от квоты) будет выделено по механизму быстрого кредитования (Rapid Credit Facility, RCF) и SDR115 млн (около $156,7 млн, 66,7% от квоты) через инструмент быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI).

МВФ указывает, что макроэкономические перспективы Молдовы резко ухудшились, что привело к срочному разрыву в платежном балансе, который оценивается примерно в $830 млн. Власти страны наложили временные ограничения на экономическую деятельность, чтобы остановить эпидемию, увеличили расходы на здравоохранения и ввели меры поддержки бизнеса и социальной защиты. Нацбанк Молдовы ослабил требования к ликвидности и денежно-кредитного регулирования и сосредоточился на устойчивости финансовой системы.

Заместитель управляющего директора и и.о. директора-распорядителя Мицухиро Фурусава также сообщил, что власти увеличат усилия по утверждению новой программы с МВФ, и Фонд готов поддержать Молдову в решении ее неотложных и среднесрочных политических задач.

Помимо того, совет директоров МВФ одобрил подобную пормощь по борьбе с COVID-19 для Боливии ($327 млн, RFI, 100% квоты), Кот-Д'Ивуара ($886,2 млн, RCF и RFI, суммарно 100% квоты) и Гаити ($111,6 млн, RCF, 50% квоты).

Как сообщалось, Украина также обратилась к МВФ за экстренной помощью в связи с эпидемией коронавируса. Как пояснил агентству "Интенрфакс-Украина" представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован, наша страна, имеющая статус развивающейся, может рассчитывать на выделение средств по инструменту RFI помимо традиционных EFF и SBA (stand by). По его словам, механизмы поддержки CCRT, PRGT, RCF, ECF или debt relief - это для low income countries, тогда как недавно объявленный механизм SSL – для более развитых стран. Квота Украины в МВФ составляет SDR2,012 млрд (около $2,75 млрд). По данным источников агентства в правительстве, помощь по RFI может составить до $1,4 млрд.

Помимо того, Украина с середины прошлого года ведет переговоры с МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF. В начале декабря 2019 года была достигнута договоренность на уровне менеджмента Фонда об открытии такой программы на $5,5 млрд. Ее выделение затянулось из-за задержки с выполнением предварительных условий, последним из которых осталось принять закон о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский"). В правительстве ожидают, что совет директоров может принять окончательное решение об утверждении программы EFF и выделении первого транша около $2 млрд до конуца мая.

Агентство "Интерфакс-Украина" направило запрос МВФ о возможности выделения Фондом средств по RFI до решения по EFF, однако четкого ответа не получило.