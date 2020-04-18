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20:09 18.04.2020

Губернатор Нью-Йорка заявляет о снижении числа смертей от коронавируса

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Губернатор Нью-Йорка заявляет о снижении числа смертей от коронавируса

Смертность от коронавируса в американском штате Нью-Йорк идет на спад, за последние сутки умерли 540 человек, заявил губернатор Эндрю Куомо.

"Как вы заметили, сейчас мы уже не на пике (заболеваемости - ИФ), но мы были на той же отметке примерно в конце марта, когда показатели начали расти. Мы больше не находимся на верхней планке, но до сих пор ситуация не является положительной. Новости по-прежнему трагичны. Число умерших за сутки - 540", - заявил Куомо в субботу в ходе пресс-конференции.

Он сообщил, что количество летальных исходов за сутки в штате сокращается. Так, 13 апреля умерли 778 человек, 14 апреля - 752, 15 апреля - 606, 16 апреля - 630, 17 апреля - 540.

Кроме того, снижается поток пациентов, поступающих в отделения интенсивной терапии, отметил Куомо.

Он не назвал общее число зараженных COVID-19. По данным телеканала CNN, в штате на настоящий момент зафиксировано 235 395 заболевших и 17 131 летальный исход.

Теги: #сша #нью_йорк #динамика #коронавирус
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