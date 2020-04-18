В Житомирской и Киевской областях пожары тушат более 1,8 тыс. спасателей и почти 300 единиц спецтехники

Состоянием на 18.00 субботы, 18 апреля, к тушению пожара в Житомирской и Киевской областях привлечено 1803 спасателя и 295 единиц спецтехники, в том числе авиация, сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации ведомства, в Житомирской области к тушению привлечены 900 человек и 144 ед. техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 18 апреля осуществлено 18 сбросов (144 тонны воды).

В Киевской области к тушению пожаров привлечено 903 человека и 151 ед. техники из них от ГСЧС 772 человека и 112 ед. техники (в том числе 3 вертолета).