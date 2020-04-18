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19:15 18.04.2020

Больницы Закарпатья получили гуманитарный груз медсредств от Венгрии

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Больницы Закарпатья получили гуманитарный груз медсредств от Венгрии

В рамках международного сотрудничества Украины и Венгрии, Закарпатье получило помощь медицинских средств защиты для 17 больниц области, сообщили в Областной государственной администрации.

"Недели серьезной работы, координация и содействие на самых высоких уровнях государственной власти, безупречное планирование и исполнение. Результат - гуманитарный груз для борьбы с COVID-19 от наших партнеров из Венгрии", – написал заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.

По его словам медицинские учреждения области получат: 75 тыс. медицинских масок; 25 тыс. респираторы FFP2; 1 тыс. защитных очков; 5 тыс. защитных костюмов; 30 тыс. пар медицинских перчаток; 1,5 тыс. защитных шапок; 1 тыс. защитных щитков; 3 тыс. пар бахил; 5 тыс. литров дизрастворов.

"Спасибо нашим венгерским партнерам, Офису президента Украины, Министру социальной политики, представителям Закарпатского центра развития и консультаций "Эдванс" и Штабу ликвидации последствий ЧС Закарпатской ОГА за всестороннее содействие, помощь и координации действий", – сказано в сообщении.

Теги: #медпомощь #венгрия #закарпатье
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