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17:59 18.04.2020

Дорожники Киева не прекращают усиленно мыть улицы города из-за загрязненного воздуха

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Дорожники Киева не прекращают усиленно мыть улицы города из-за загрязненного воздуха

Интенсивная работа по мытью проезжих частей и тротуаров Киева продолжается днем и ночью, сообщили в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"За прошедшие сутки дорожники использовали 2340 кубических метров воды. Сейчас усиленное мытье улиц продолжается. Сейчас на дорогах работает 55 единиц спецтехники", - говорится в обнародованном в субботу сообщении.

Коммунальные предприятия, подчиненные корпорации "Киевавтодор", будут продолжать мытье столичных улиц в усиленном режиме вечером и ночью - до момента нормализации качества воздуха в столице.

В КГГА напомнили, что в воздухе столицы зафиксированоы продукты горения. Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости.

Теги: #киев #кгга
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