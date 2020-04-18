Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в субботу, в том числе из 120 и 82 мм минометов

В субботу, 18 апреля, боевики трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, при этом противник снова использовал запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

"Вследствие преступных действий российских оккупантов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Наши защитники проявили сегодня мужество и решительно ответили на все обстрелы со стороны противника, убедительно заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 субботы, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Все факты нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, 11 мин из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили по украинским подразделениям вблизи Луганского, а у Травневого обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.