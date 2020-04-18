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17:07 18.04.2020

Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет Украины 2020 года

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Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет Украины 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, который Верховная Рада поддержала на внеочередном пленарном заседании 13 апреля.

"Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом", - сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

Согласно закону, в госбюджете Украины создается Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства будут направлены на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

Кроме этого, в бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В целом расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн.

"Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии коронавируса, документом предусмотрено 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн", - отмечается в сообщении.

Для осуществления непредвиденных мер в резервный фонд направлено дополнительно 3 млрд грн.

Расходы на строительство и ремонт дорог сохранены, поэтому программа "Большая стройка", которая улучшает украинскую инфраструктуру и создает новые рабочие места, будет продолжаться. На дорожную инфраструктуру в государственном бюджете предусмотрено почти 70 млрд грн.

"Также изменения в государственный бюджет не предусматривают сокращение расходов, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства, поддержку агропромышленного комплекса", - указали в пресс-службе президента.

Теги: #зеленский #госбюджет
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