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16:52 18.04.2020

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, пожары будут меньше влиять на воздух в столице после смены ветра, сообщили Зеленскому в ГСЧС

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Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, пожары будут меньше влиять на воздух в столице после смены ветра, сообщили Зеленскому в ГСЧС

Радиационный фон в Зоне отчуждения ЧАЭС, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, а загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне, указал глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на ежедневном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

"Угрозы стратегическим объектам Зоны отчуждения, таким как "Укрытие", хранилище радиационных отходов и т.д., нет. На Житомирщине же горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш, сообщили Владимиру Зеленскому", - отмечает в субботу пресс-служба главы государства.

В ближайшие дни осадков не ожидается, а спасатели создали резерв сил на случай ухудшения ситуации. В начале следующей недели ветер изменит направление на северное, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице, сообщили в ГСЧС.

"Главное, что огонь не разрастается и удается его преодолеть. Следите за тем, нуждается ли кто-то в помощи или эвакуации", - указал Зеленский.

Президенту сообщили, что сгоревшие в результате пожаров здания были заброшенными. Глава государства подчеркнул, что, как и раньше, будет держать ситуацию с пожарами на контроле.

Теги: #киев #зеленский #чаэс #радиация #пожар
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