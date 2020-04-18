Пожары в Киевской и в Житомирской областях, по мнению экспертов, носят характер умышленных поджогов - замминистра Геращенко

Пожары в экосистемах Киевской и Житомирской областей, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и призвал граждан фиксировать подозрительные транспортные средства и лиц, и сообщають о них правоохранителям.

"Пожары, начавшиеся в Киевской и продолжившиеся в Житомирской области, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов. Молния или другой природный фактор может вызвать пожар в одном случае из 1000, или с ещё меньшей вероятностью", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он отметил, что подозрение вызывает и тот факт, что пожары, начавшиеся в Чернобыльской зоне к северу от Киева, а затем продолжившиеся в Житомирской области к северо-западу от Киева, наложились на устойчивый северо-западный ветер, относящий продукты горения в сторону столицы.

"При этом мы не наблюдаем массовых лесных пожаров в находящейся в той же климатической ситуации Беларуси, а также к югу, востоку и к западу от Киева, а также в других регионах украинского Полесья - в Ровенской или Житомирской областях", - обратил внимание замглавы МВД Украины.

В связи с этим Геращенко призвал всех ответственных граждан фиксировать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать лиц, возможно причастных к поджогам лесов вокруг Киева, и немедленно сообщать об этом в полицию.

Также он сообщил, что полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые передвигаясь на мопедах без номерных знаков, умышленно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.

"Это уже совсем не жители сел, которые по недомыслию поджигают сухую траву, для того чтоб облегчить себе весенние полевые работы в огороде. Если у Вас есть информация о личностях или возможном местонахождении этих двух граждан, просьба сообщить информацию в полицию по телефону: +380 95 318 2837 или 102", - призвал Геращенко и опубликовал видеозапись от очевидца, заснявшего двух мужчин на мопедах возле горящего сухостоя.