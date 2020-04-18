"Евросолидарность" требует от Кабмина и СНБО провести срочные заседания по чрезвычайной экологической ситуации из-за пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС

Партия "Европейская солидарность" требует от правительства и Совета национальной безопасности и обороны Украины собраться на срочные заседания и рассмотреть вопрос чрезвычайной экологической ситуации, сложившейся из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Правительство должно немедленно принять меры, необходимые для защиты людей и преодоления последствий экологической катастрофы, в частности, в Киевской и Житомирской областях и городе Киеве, который, по информации международных мониторинговых институтов, имеет самый загрязненный воздух на планете", - говорится в заявлении политсилы в субботу.

"Европейская солидарность" также требует от киевской власти, мэра Киева Виталия Кличко отчитаться о ситуации со спасением парков столицы и о тех мерах, которые должны быть приняты для недопущения пожаров в лесопарковой зоне Киева.

"Мы возмущены беспомощностью и бездеятельностью власти, которая неоднократно заявляла, что пожары в зоне отчуждения (ЧАЭС – ИФ-У) ликвидированы, но при этом в Киеве стоит густой дым, а жители жалуются на запах гари, который чувствуют во всех уголках столицы и в области. Такое впечатление, что власть приложилась к кислородным подушкам и дышит другим воздухом, чем обычные люди. Мы требуем от власти своевременных и профессиональных действий. Каждый день и даже час промедления - это потерянные здоровье и даже жизни людей", - говорится в заявлении.