За последние два дня больше всего заражений коронавирусом, что может быть связано с католической Пасхой – совещание у Зеленского

За последние двое суток в Украине было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции, что можно связать с Пасхальными праздниками, в частности, с празднованием католической Пасхи 12 апреля.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в субботу на совещании по борьбе с коронавирусом под председательством Владимира Зеленского.

"Ведь в минувшее воскресенье более 100 тыс. украинцев все-таки посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6 день после заражения", - говорится в сообщении.

Зеленский выразил надежду, что украинцы осознают риски заражения сейчас в дни Пасхальных праздников в церквях.

"Пасха дома" – правильный ход, чтобы люди знали, что именно в этом году надо на этот большой праздник остаться дома. Это поможет уберечь здоровье и жизнь многих, чтобы в следующем году снова можно было посетить богослужение и отпраздновать Пасху традиционно и без ограничений", - отметил он.