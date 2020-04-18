Со следующей недели начнется покрытие долгов по зарплате медикам, возникших в некоторых регионах – совещание у Зеленского

Уже на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникших в некоторых регионах Украины.

Задолженности будут покрывать благодаря субвенциям, заложенным в новой версии госбюджета, сообщает в субботу пресс-служба президента Украины по итогам совещании по борьбе с коронавирусом под председательством Владимира Зеленского.

"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. Все это медики должны получить уже с апреля", - подчеркнул Зеленский.

Президент также акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования.