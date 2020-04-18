Правоохранители не позволили дельцам ввести в Украину товары более чем на 1,5 млн грн. под видом "гуманитарки"

Товары более чем на 1,5 млн грн. пытались ввести в Украину дельцы под видом гуманитарной помощи.

Как сообщает в субботу Госпогранслужба, пограничники Луцкого отряда совместно с сотрудниками СБУ в Волынской обл. обнаружили грузовик с гуманитарной помощью из США - около 9,5 тонн гуманитарной помощи на сумму $2,6 тыс. везли на «Дафф» через пункт пропуска "Ягодин" в Украине.

Однако, благодаря заблаговременной информации от оперативников Луцкого погранотряда относительно возможного несоответствия груза, правоохранители провели углубленную проверку машины.

Выявлено не заявленный к перемещению груз: косметические средства, бижутерия, одежда, аксессуары и тому подобное. Всего пограничники нашли более 1тыс. наименований товара более чем на 1,5 млн грн.