События

14:48 18.04.2020

Правоохранители не позволили дельцам ввести в Украину товары более чем на 1,5 млн грн. под видом "гуманитарки"

1 мин читать
Правоохранители не позволили дельцам ввести в Украину товары более чем на 1,5 млн грн. под видом "гуманитарки"

Товары более чем на 1,5 млн грн. пытались ввести в Украину дельцы под видом гуманитарной помощи.

Как сообщает в субботу Госпогранслужба, пограничники Луцкого отряда совместно с сотрудниками СБУ в Волынской обл. обнаружили грузовик с гуманитарной помощью из США - около 9,5 тонн гуманитарной помощи на сумму $2,6 тыс. везли на «Дафф» через пункт пропуска "Ягодин" в Украине.

Однако, благодаря заблаговременной информации от оперативников Луцкого погранотряда относительно возможного несоответствия груза, правоохранители провели углубленную проверку машины.

Выявлено не заявленный к перемещению груз: косметические средства, бижутерия, одежда, аксессуары и тому подобное. Всего пограничники нашли более 1тыс. наименований товара более чем на 1,5 млн грн.

Теги: #госпогранслужба #сбу #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:57 18.04.2020
СБУ сообщила о подозрении  боевику НВФ  «ЛНР»

СБУ сообщила о подозрении  боевику НВФ  «ЛНР»

02:08 18.04.2020
У следствия нет доказательств, что Шайтанов готовил покушения еще на кого-то, кроме Осмаева – замначальника ГСУ СБУ

У следствия нет доказательств, что Шайтанов готовил покушения еще на кого-то, кроме Осмаева – замначальника ГСУ СБУ

00:40 18.04.2020
Зеленский уволил Петрова с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в   Кировоградской области – указ

Зеленский уволил Петрова с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в   Кировоградской области – указ

18:52 17.04.2020
САП и НАБУ завершили расследование по делу экс-служащих Службы внешней разведки Украины

САП и НАБУ завершили расследование по делу экс-служащих Службы внешней разведки Украины

14:51 17.04.2020
Государственному авиапредприятию нанесено 300 млн грн ущерба – СБУ

Государственному авиапредприятию нанесено 300 млн грн ущерба – СБУ

11:05 17.04.2020
Более 300 грузовиков ожидают выезда из Украины в пункте пропуска "Краковец" - таможня

Более 300 грузовиков ожидают выезда из Украины в пункте пропуска "Краковец" - таможня

16:28 16.04.2020
СБУ задержала бывшего сотрудника "Альфы" - фигуранта дела генерала Шайтанова

СБУ задержала бывшего сотрудника "Альфы" - фигуранта дела генерала Шайтанова

19:57 15.04.2020
СБУ выявила миллиардные злоупотребления с государственными средствами при закупках продуктов питания в учреждения исполнения наказаний

СБУ выявила миллиардные злоупотребления с государственными средствами при закупках продуктов питания в учреждения исполнения наказаний

18:24 15.04.2020
Суд арестовал генерал-майора СБУ Шайтанова

Суд арестовал генерал-майора СБУ Шайтанова

18:02 15.04.2020
Среди военнослужащих Госпогранслужбы Украины зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

Среди военнослужащих Госпогранслужбы Украины зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе вследствие обстрела боевиками украинских позиций в субботу

Аваков: из 15 очагов возгораний на Житомирщине 6 ликвидированы, 5 - локализованы

В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

У пожарных, действующих в зоне отчуждения ЧАЭС, не нашли радиационного заражения

В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, власти призывают горожан не выходить на улицу и не открывать окна

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество зарегистрированных безработных выросло на треть за карантин - до 400 тыс. человек

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе вследствие обстрела боевиками украинских позиций в субботу

В Беларуси число умерших с коронавирусом выросло до 45 человек - Минздрав

Королева Великобритании сочла неуместным салют по случаю ее дня рождения в этом году

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Энергетики ДТЭК призвали украинцев присоединиться к инициативе #StayHomeWatchBirds

Аваков: из 15 очагов возгораний на Житомирщине 6 ликвидированы, 5 - локализованы

"Укрзализныця" присоединилась к ликвидации пожаров в Житомирской области

В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

В ближайшие дни в Украине теплее не станет, местами пройдут дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА