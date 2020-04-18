События

14:45 18.04.2020

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе вследствие обстрела боевиками украинских позиций в субботу

1 мин читать
Боец ВСУ получил ранение на Донбассе вследствие обстрела боевиками украинских позиций в субботу

В субботу, 18 апреля, в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня на Донбассе, боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, вследствие чего ранение получил военнослужащий ВСУ, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так, против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, обнародованном в субботу днем на странице ООС в соцсети Фейсбук.

Эвакуационной техникой раненного воина доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья - средней тяжести.

"Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие Вооруженных сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются", - подчеркнули в пресс-центре ООС.

Теги: #всу #оос #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:04 18.04.2020
Спецподразделения ВСУ на тяжелой инженерной технике помогают тушить лесные пожары

Спецподразделения ВСУ на тяжелой инженерной технике помогают тушить лесные пожары

07:14 18.04.2020
Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

18:07 17.04.2020
Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

17:26 17.04.2020
Москва готовит льготные условия получения гражданства РФ жителями ОРДЛО

Москва готовит льготные условия получения гражданства РФ жителями ОРДЛО

13:06 17.04.2020
Боевики на Донбассе с начала суток соблюдают режим тишины - Минобороны Украины

Боевики на Донбассе с начала суток соблюдают режим тишины - Минобороны Украины

10:49 17.04.2020
В ВСУ за сутки 1 новый случай заболевания Covid-19, один ранее заболевший умер – командование Медсил

В ВСУ за сутки 1 новый случай заболевания Covid-19, один ранее заболевший умер – командование Медсил

07:12 17.04.2020
Боевики единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

19:41 16.04.2020
Замглавы МВД Геращенко: среди тех, кого Украина передала по обмену, есть подозреваемый в покушении на меня

Замглавы МВД Геращенко: среди тех, кого Украина передала по обмену, есть подозреваемый в покушении на меня

19:03 16.04.2020
С начала суток боевики на Донбассе нарушили режим тишины один раз, пострадавших нет - штаб ООС

С начала суток боевики на Донбассе нарушили режим тишины один раз, пострадавших нет - штаб ООС

15:50 16.04.2020
Зеленский понаблюдал за учениями десантно-штурмовой бригады на Закарпатье и ознакомился с новейшим вооружением десантников

Зеленский понаблюдал за учениями десантно-штурмовой бригады на Закарпатье и ознакомился с новейшим вооружением десантников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аваков: из 15 очагов возгораний на Житомирщине 6 ликвидированы, 5 - локализованы

В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

У пожарных, действующих в зоне отчуждения ЧАЭС, не нашли радиационного заражения

В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, власти призывают горожан не выходить на улицу и не открывать окна

Митрополиты УПЦ (МП) Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом и госпитализированы

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество зарегистрированных безработных выросло на треть за карантин - до 400 тыс. человек

Правоохранители не позволили дельцам ввести в Украину товары более чем на 1,5 млн грн. под видом "гуманитарки"

В Беларуси число умерших с коронавирусом выросло до 45 человек - Минздрав

Королева Великобритании сочла неуместным салют по случаю ее дня рождения в этом году

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Энергетики ДТЭК призвали украинцев присоединиться к инициативе #StayHomeWatchBirds

Аваков: из 15 очагов возгораний на Житомирщине 6 ликвидированы, 5 - локализованы

"Укрзализныця" присоединилась к ликвидации пожаров в Житомирской области

В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

В ближайшие дни в Украине теплее не станет, местами пройдут дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА