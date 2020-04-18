Боец ВСУ получил ранение на Донбассе вследствие обстрела боевиками украинских позиций в субботу

В субботу, 18 апреля, в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня на Донбассе, боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, вследствие чего ранение получил военнослужащий ВСУ, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так, против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, обнародованном в субботу днем на странице ООС в соцсети Фейсбук.

Эвакуационной техникой раненного воина доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья - средней тяжести.

"Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие Вооруженных сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются", - подчеркнули в пресс-центре ООС.