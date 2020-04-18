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14:33 18.04.2020

В Беларуси число умерших с коронавирусом выросло до 45 человек - Минздрав

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В Беларуси число умерших с коронавирусом выросло до 45 человек - Минздрав

Еще три человека с коронавирусом скончались в Беларуси, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 45 человек, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

По данным ведомства, на стационарном лечении находится 3282 человека с коронавирусной инфекцией.

"На стационарном лечении находится 3282 человека. Выздоровели и выписаны 458 пациента. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика", - говорится в сообщении министерства.

"Умерли 45 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

В целом на 18 апреля в Беларуси проведены 92 тыс. 709 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействованы 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.

Как сообщалось, по состоянию на 17 апреля в Белоруссии было зарегистрировано 4779 случаев заболевания COVID-19, скончались 42 человека.

В субботу Минздрав Беларуси не предоставил итоговые данные по числу инфицированных.

Теги: #коронавирус #беларусь
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