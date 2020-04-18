Энергетики ДТЭК призвали украинцев присоединиться к инициативе #StayHomeWatchBirds

Энергетики ДТЭК призвали украинцев ответственно соблюдать карантин и присоединиться к инициативе #StayHomeWatchBirds – наблюдать в онлайн режиме за поведением птиц Бурштынского водохранилища благодаря установленным ДТЭК совместно с Галицким национальным природным парком и нидерландской компанией Silence TV Europe камерам.

"Пока вы находитесь дома, наблюдайте за птицами Бурштынского водохранилища онлайн через наши камеры, установленные на территории. Кто угодно – и дети, и взрослые – могут зайти, полюбоваться красой дикой природы и даже помочь ученым-орнитологам", – отметил директор ДТЭК Бурштынской ТЭС Валерий Хомяков, которого цитирует сайт ДТЭК.

При этом он напомнил, что с целью предупреждения распространению коронавируса энергетики Бурштынской ТЭС уже больше трех недель работают в специальном капсульном режиме, не покидая территорию станции.

"От соблюдения правил карантина всеми жителями Украины зависит, как скоро закончится и наша самая длинная смена", – подчеркнул Хомяков.

В свою очередь руководитель Silence TV Europe Витаутас Балтрушайтис указал на рост интереса к трансляциям жизни птиц.

"Сейчас прослеживается прыжок интереса к пересмотру наших камер с лайв-трансляциями природы, птиц и других животных. Мы видим свою миссию в том, чтобы помочь людям пройти это нелегкое время и выйти из карантина более мотивированными для достижения своих целей", – сказал он.

В то же время в ДТЭК подчеркивают, что онлайн наблюдение за птицами – это в первую очередь научный проект, а также способ привлечь внимание к идее сохранения биоразнообразия, экотуризма и бердвочинга. В частности, инициатива #StayHomeWatchBirds позволяет каждому желающему оставлять результаты своих онлайн-наблюдений на сайте проекта и таким образом помочь ученым в их исследованиях птиц Бурштынского полуострова. В ДТЭК уточнили, что на Бурштынском водохранилище уже зафиксировано до 100 видов птиц, 19 из которых внесены в Красную Книгу Украины.

По словам заместителя директора по научной работе Галицкого национального природного парка Владимира Бучко, благодаря реализации проекта удалось создать общую научную площадку, которая необходима для изучения популяций европейских видов птиц, отслеживания фенологии миграций, динамики численности и поведения в миграционно-зимний и гнездовые периоды.

Как говорится на сайте ДТЭК, установленные на Бурштынском водохранилище камеры являются практически единственными в Украине.

В компании отметили, что бердвочинг в Украине набирает оборотов, но пока не очень развит, а больше всего за птицами любят наблюдать в больших городах – Киеве, Днипре и Львове.