Аваков: из 15 очагов возгораний на Житомирщине 6 ликвидированы, 5 - локализованы

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщает, что из 15 очагов возгораний в экосистемах Житомирской области спасатели уже ликвидировали 6 и локализовали 5 очагов.

"Причина загрязнения воздуха вокруг Киева – … пожары в Житомирской обл. Прогорело 7800га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано -6, локализовано-5, на 4 работаем. Для тушения привлечено 3 самолета, пожпоезд, 100 ед. спецтехники и более 600 людей. Справимся!", - написал Аваков в своем аккаунте в Твиттере в субботу днем.

В свою очередь в Управлении Госслужбы Украины по ЧС в Житомирской области сообщили, что пожарные спасли от огня 45 дачных построек.

"Кроме того, спасателям удалось ликвидировать огневую угрозу для жилых домов в шести населенных пунктах: в пгт. Першотравенск и селах Выступовичи, Рудня, Девошин, Слобода и Ясинец", - говорится в сообщении, обнародованном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук со ссылкой на УГСЧС в области.

Согласно информации, сейчас на месте пожаров в Житомирской области работает 650 пожарных и 108 единиц техники.