"Укрзализныця" присоединилась к ликвидации пожаров в Житомирской области

"Укрзализныця" присоединилась к ликвидации масштабных пожаров в Житомирской области, сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"В стороне от вызовов инфраструктура никогда не стоит. Работники пожарной охраны "Укрзализныци" присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине. Для защиты железнодорожного полотна и грузов от огня, а также для пополнения водой автоцистерн на место происшествия был отправлен пожарный поезд со 120 тоннами воды", - отметил он.

По словам министра, к работе были привлечены личный состав поезда и члены добровольной пожарной дружины стрелковой команды "Коростень".

Пожарные провели работу по недопущению распространения огня на железнодорожные пути и заправили более десяти автоцистерн для тушения лесных пожаров.

Как сообщалось, Коростенская местная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту уничтожения огнем лесных массивов на территории Овручского района Житомирской области.

Пожар начался 16 апреля днем от возгорания сухой травы неподалеку с. Рудня. Также очаги возгорания возникли и в других местах, вблизи сел - Острова, Девошин, Журба, Магдин и Личманы Овручского района, уничтожив около 40 домов. Далее огонь перекинулся и на лесные насаждения, вследствие чего возникли пожары крупных лесных массивов в ГП "Словечанский лесхоз АПК", ГП "Овручское специализированное лесное хозяйство", ГП "Словечанское лесное хозяйство", ГП "Овручское лесное хозяйство".

По состоянию на 17 апреля пожар не был локализован.