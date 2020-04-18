В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий и управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Антоний (Паканич) здоровы, сообщают в Центре информации церкви.

"Предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции. Как сообщает Центр информации УПЦ, такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную литургию, которую возглавляет предстоятель УПЦ", - говорится в обнародованном в субботу днем сообщении.

В настоящий момент митрополит Онуфрий готовится к литургии и встрече Воскресения Христова. "Блаженнейший здоров и чувствует себя хорошо", - подчеркнули в Центре информации УПЦ (МП).

Также в Центре информируют, что управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Антоний (Паканич) находится в Киево-Печерской лавре, "он здоров и также готовится к Пасхальной Божественной литургии".

"В Пасхальную ночь он возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской лавры. Вчера вечером митрополит Антоний принял участие в прямом эфире в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", - добавили в Центре информации.