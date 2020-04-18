В ближайшие дни в Украине теплее не станет, местами пройдут дожди

В ближайшие сутки, 19 апреля, ночь в Украине останется холодной, день умеренно тёплым, осадков почти не ожидается, сообщает в субботу Укргидрометцентр.

В воскресенье в Украине без осадков, лишь днём в Одесской области умеренный дождь, в северных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме южной части, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; температура воздуха днём 8-13° тепла, на юге и Закарпатье 13-18°.

В Киеве - ночью без осадков, днём местами небольшой дождь; температура воздуха 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днём 10-12° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 апреля самая высокая температура воздуха днём была +26,3 в 1920г, самая низкая ночью -4,7 в 1979г.

В понедельник, 20 апреля, в южных, восточных и Днепропетровской областях умеренные дожди, в западной части без осадков, на остальной территории ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы (кроме южных и восточных областей) 0-5°, на западе (кроме Закарпатья) заморозки в воздухе 0-3°; днём 8-13° тепла, в северных областях 5-10°, на Закарпатье до 17°.

В Киеве - ночью без осадков, днём небольшой дождь; температура воздуха 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днём 10-12° тепла.